Coronavirus, ultimi dati: in Italia 22.253 casi con 135.731 tamponi e 233 morti (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono 396.512 gli attualmente positivi di cui 19.840 ricoverati con sintomi e 2.022 in terapia intensiva Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono 396.512 gli attualmente positivi di cui 19.840 ricoverati con sintomi e 2.022 in terapia intensiva

robertosaviano : De Luca vuole mostrarsi come il papà benevolo che dà scapaccioni per disciplinarti, ma è uno dei responsabili del d… - sole24ore : Coronavirus, ultimi dati: in Italia 19.644 nuovi contagi, con 177.669 tamponi, 151 vittime - RCN_101 : #Coronavirus, a #Cosenza raddoppiati i ricoveri in #rianimazione negli ultimi due giorni - LaCnews24 : Coronavirus, a Cosenza raddoppiati i ricoveri in rianimazione negli ultimi due giorni #calabrianotizie #newscalabria - MarfeMatteo : RT @marfeluca: A LÈGGERE GLI ULTIMI 5 POST DI #MENTANA DOBBIAMO MORIRE TUTTI E BASTA. ?? #Coronavirus #Covid19 #Covid19Italia #LucaMarfé #Gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultimi Coronavirus, ultimi dati: in Italia 22.253 casi con 135.731 tamponi e 233 morti Il Sole 24 ORE Coronavirus, ultimi dati: in Italia 22.253 casi con 135.731 tamponi e 233 morti

Sono 22.253 alle 17 di lunedì 2 novembre i nuovi positivi al coronavirus in Italia e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 731.588. I morti, giorno su giorno sono, sono 233, così che ...

Covid, si moltiplicano i focolai: “Adesso servono posti letto”

Ieri oltre 300 contagi e ambulanze incolonnate per trasportare gli anziani di una casa di riposo. La strategia sanitaria.

Sono 22.253 alle 17 di lunedì 2 novembre i nuovi positivi al coronavirus in Italia e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 731.588. I morti, giorno su giorno sono, sono 233, così che ...Ieri oltre 300 contagi e ambulanze incolonnate per trasportare gli anziani di una casa di riposo. La strategia sanitaria.