Coronavirus ultime notizie: bollettino 1 novembre 2020, contagi e morti (Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus ultime notizie: i dati più significativi dell’ultimo bollettino del Ministero della Salute sull’epidemia di Covid. I numeri su nuovi contagi, tamponi, ricoveri in terapia intensiva e le regioni più colpite.Segui Termometro Politico su Google News bollettino 28 ottobre 2020, contagi e morti bollettino 29 ottobre 2020, contagi e morti bollettino 30 ottobre 2020, contagi e morti Coronavirus ultime notizie: il bollettino dell’1 ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 2 novembre 2020): i dati più significativi dell’ultimodel Ministero della Salute sull’epidemia di Covid. I numeri su nuovi, tamponi, ricoveri in terapia intensiva e le regioni più colpite.Segui Termometro Politico su Google News28 ottobre29 ottobre30 ottobre: ildell’1 ...

petergomezblog : #Coronavirus, 31.758 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Morti 297 malati. Quasi 1000 ricoverati in più e +97 pazienti… - Corriere : Australia, nessun nuovo contagio per la prima volta in cinque mesi - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Francia 46.290 nuovi casi nelle ultime 24 ore #francia - junews24com : Nuovo Dpcm, tutte le ipotesi: cosa può prevedere il nuovo decreto - - infoitsalute : Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid -