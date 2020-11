Coronavirus, torna a crescere il numero dei decessi. Terapie intensive sotto stress: sfondato il livello d’allarme (Di lunedì 2 novembre 2020) “La strategia va modulata in base alle differenti criticità individuate nei territori”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che interviene alla Camera prima del varo del nuovo Dpcm. “Il prossimo Dpcm individuerà 3 aree corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono previste misure via via più restrittive”. Didattica a distanza al 100% alle scuole superiori, limiti alla mobilità fra Regioni a rischio, centri commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi. E ancora: chiuderanno anche i musei, le sale bingo e quelle scommesse, i mezzi pubblici potranno essere pieni al 50% e ci saranno limiti alla circolazione delle persone di sera. Ecco le misure di carattere nazionale contenute nel nuovo Dpcm che il governo si appresta a varare domani e che il premier Giuseppe Conte ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) “La strategia va modulata in base alle differenti criticità individuate nei territori”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che interviene alla Camera prima del varo del nuovo Dpcm. “Il prossimo Dpcm individuerà 3 aree corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono previste misure via via più restrittive”. Didattica a distanza al 100% alle scuole superiori, limiti alla mobilità fra Regioni a rischio, centri commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi. E ancora: chiuderanno anche i musei, le sale bingo e quelle scommesse, i mezzi pubblici potranno essere pieni al 50% e ci saranno limiti alla circolazione delle persone di sera. Ecco le misure di carattere nazionale contenute nel nuovo Dpcm che il governo si appresta a varare domani e che il premier Giuseppe Conte ha ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Kurz: 'Da martedì l'Austria torna in lockdown' #AUSTRIA - RegLombardia : #LNews @ibra_official a fine settembre risultò positivo al Coronavirus, il suo commento fu: 'Il Covid ha avuto il… - RaiTre : Vi è mai capitato di leggere o sentire che il coronavirus sars-cov-2 sia stato manipolato in laboratorio? Grazie al… - Lefthanded08 : @RadioRadioWeb @PaoloMarcacci È stato il coronavirus a potenziarlo ma anche quel cazzo di video in cui promuove l’u… - regis_andrea : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: torna a crescere l'indice di gravità elaborato da YouTrend, oggi a quota 69 su 100. Ieri era a 68. Nota met… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus torna Emergenza coronavirus, torna attivo a Campli il servizio di spesa e farmaci a domicilio per anziani e disabili AbruzzoLive Serie B, Lecce-Pescara: Mancosu torna titolare. Oddo ritrova Ceter

Oddo ritrova Ceter. vedi letture. Il programma della sesta giornata del campionato di Serie B si completerà stasera (ore 21.00) con il posticipo Lecce-Pescara. Al Via del Mare si sfidano due squadre i ...

Covid 19, contagi e tamponi in calo. Ma più morti (233)

I nuovi casi sono 22 mila 253 contro i 29 mila 907 delle 24 ore precedenti, secondo il bollettino del ministero della Salute, ma con soli 135 mila ...

Oddo ritrova Ceter. vedi letture. Il programma della sesta giornata del campionato di Serie B si completerà stasera (ore 21.00) con il posticipo Lecce-Pescara. Al Via del Mare si sfidano due squadre i ...I nuovi casi sono 22 mila 253 contro i 29 mila 907 delle 24 ore precedenti, secondo il bollettino del ministero della Salute, ma con soli 135 mila ...