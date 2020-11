Coronavirus, test rapidi o tamponi? Il Ministero della Salute fa chiarezza (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

RegioneER : #sanitàER #coronavirus Aggiornamento @RegioneER su oltre 12mila tamponi 1.758 nuovi positivi, di cui 902 asintomati… - BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19 02.11. Attualmente, si contano 176'177 casi confermati in laboratorio, 21'926 i… - BAG_OFSP_UFSP : #Tosse? Per sapere se dovete fare il test, fate assolutamente l’autovalutazione sul coronavirus online:… - OttaviDeborah : RT @dukana2: #Covid19 #2novembre ??22.253 nuovi casi accertati ??Morte 233 persone?? Quasi 1000 ricoverati in più e altri 83 pazienti in te… - sapomnia : RT @andreagianotti: Ancora con queste #mamme. Sono professioniste impegnate in questo settore a cui vanno riconosciuti i risultati del lavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus test Coronavirus, test rapidi o tamponi? Ecco quali fare Adnkronos Coronavirus, 113 pazienti al Maggiore. "Condizioni cliniche impegnative"

I nuovi positvi sono 90. Si registrano altri due decessi. Situazione nelle scuole: classi in quarantena alla media di Sorbolo e negli asili Fantasia e Munari ...

Covid, altri 58 contagi nel Vercellese: il bollettino di lunedì 2 novembre

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 34.153 così suddivisi su base provinciale: Alessandria 3910, Asti 1852, Biella 1112, Cuneo 3576, ...

I nuovi positvi sono 90. Si registrano altri due decessi. Situazione nelle scuole: classi in quarantena alla media di Sorbolo e negli asili Fantasia e Munari ...Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 34.153 così suddivisi su base provinciale: Alessandria 3910, Asti 1852, Biella 1112, Cuneo 3576, ...