Coronavirus, tensostruttura Croce Rossa allestita fuori all’Ospedale Cardarelli di Napoli (Di lunedì 2 novembre 2020) NAPOLI – Questa mattina, nell’area antistante il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, è iniziato l’allestimento di una tenda della Croce Rossa per pazienti sospetti Covid. Ne saranno allestite almeno cinque in tutta la Campania e da oggi partono i sopralluoghi nei vari nosocomi che ne hanno fatto richiesta. “Non si tratta di ospedali da campo – ha chiarito Italo Giulivo, direttore generale della protezione civile della Campania e coordinatore dell’unità di crisi regionale -, se dovesse emergere questa necessità valuteremo il da farsi. Ora abbiamo bisogno di tende per decongestionare i pronto soccorsi degli ospedali. Partiamo dal Cardarelli con il primo allestimento quest’oggi e stiamo facendo i sopralluoghi anche al Cotugno di Napoli e agli ospedali di Pozzuoli, Castellammare di Stabia e Avellino. Altri ne faremo domani, ci chiedono disponibilità anche i nosocomi di Aversa, Marcianise, Roccadaspide, Scafati, Vallo della Lucania e la Federico II. Laddove troveremo una logistica tale da consentirci di montare una tenda, lo faremo grazie all’apporto della Croce Rossa”. Leggi su dire (Di lunedì 2 novembre 2020) NAPOLI – Questa mattina, nell’area antistante il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, è iniziato l’allestimento di una tenda della Croce Rossa per pazienti sospetti Covid. Ne saranno allestite almeno cinque in tutta la Campania e da oggi partono i sopralluoghi nei vari nosocomi che ne hanno fatto richiesta. “Non si tratta di ospedali da campo – ha chiarito Italo Giulivo, direttore generale della protezione civile della Campania e coordinatore dell’unità di crisi regionale -, se dovesse emergere questa necessità valuteremo il da farsi. Ora abbiamo bisogno di tende per decongestionare i pronto soccorsi degli ospedali. Partiamo dal Cardarelli con il primo allestimento quest’oggi e stiamo facendo i sopralluoghi anche al Cotugno di Napoli e agli ospedali di Pozzuoli, Castellammare di Stabia e Avellino. Altri ne faremo domani, ci chiedono disponibilità anche i nosocomi di Aversa, Marcianise, Roccadaspide, Scafati, Vallo della Lucania e la Federico II. Laddove troveremo una logistica tale da consentirci di montare una tenda, lo faremo grazie all’apporto della Croce Rossa”.

delfinogioioso : RT @baritoday: Coronavirus nel Barese: nell'ex ospedale di Grumo in arrivo una tensostruttura per i tamponi - LaGazzettaWeb : Coronavirus, dal 2 novembre a Grumo Appula (Ba) tensostruttura per fare i tamponi - baritoday : Coronavirus nel Barese: nell'ex ospedale di Grumo in arrivo una tensostruttura per i tamponi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tensostruttura Coronavirus, allestite le tensostrutture all'esterno del Maria Vittoria TorinOggi.it A Milano Esercito prepara drive-through più grande d'Italia

MILANO, 02 NOV - E' in via di completamento l'allestimento da parte dell'Esercito, nel parcheggio del Parco Trenno a Milano, del drive through per i tamponi per il coronavirus, il più grande d'Italia ...

Emergenza Covid: A Milano l’Esercito prepara il drive-through più grande d’Italia

È in via di completamento l'allestimento da parte dell'Esercito, nel parcheggio del Parco Trenno a Milano il drive through.

MILANO, 02 NOV - E' in via di completamento l'allestimento da parte dell'Esercito, nel parcheggio del Parco Trenno a Milano, del drive through per i tamponi per il coronavirus, il più grande d'Italia ...È in via di completamento l'allestimento da parte dell'Esercito, nel parcheggio del Parco Trenno a Milano il drive through.