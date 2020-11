Coronavirus Sicilia, zona rossa a Vittoria: l’incertezza degli operatori del mercato ortofrutticolo (Di lunedì 2 novembre 2020) PALERMO – Incertezza tra gli operatori del mercato ortofrutticolo di Vittoria, il più grande del Sud Italia, dopo l’annunciata istituzione della ‘zona rossa’ nella cittadina in provincia di Ragusa da parte del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. L’ordinanza regionale, infatti, non è ancora stata resa nota e così gli operatori del mercato chiedono di accelerare sulla formazione del testo in vista della prima notte di ‘zona rossa’, annunciata per il 3 novembre. Leggi su dire (Di lunedì 2 novembre 2020) PALERMO – Incertezza tra gli operatori del mercato ortofrutticolo di Vittoria, il più grande del Sud Italia, dopo l’annunciata istituzione della ‘zona rossa’ nella cittadina in provincia di Ragusa da parte del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. L’ordinanza regionale, infatti, non è ancora stata resa nota e così gli operatori del mercato chiedono di accelerare sulla formazione del testo in vista della prima notte di ‘zona rossa’, annunciata per il 3 novembre.

Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: 'Un disegno di legge per limitare le chiusure' - - Regione_Sicilia : #Coronavirus: ecco cosa prevede la nuova ordinanza di @Musumeci_Staff - - ennatrasporti : Palermo – Coronavirus: Centuripe e Vittoria “Zone Rosse” in Sicilia - RedazioneDedalo : Palermo – Coronavirus: Centuripe e Vittoria “Zone Rosse” in Sicilia - yuripaterniti : solo 5 giorni fa sono partito in auto dalla Sicilia per accompagnare mia sorella in Campania, costretta a spostarsi… -