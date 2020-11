Coronavirus, Sala: “Ad oggi in Lombardia nessuna ipotesi lockdown” (Di lunedì 2 novembre 2020) MILANO – “Ad oggi dal lato Regione non si ipotizza nemmeno lontanamente di andare verso un lockdown stile marzo-aprile e io lo condivido”. Anche il sindaco milanese Giuseppe Sala riferisce durante il consiglio comunale l’esito del vertice pomeridiano tra il governatore lombardo Attilio Fontana e i sindaci del territorio in merito a nuove eventuali strette per contrastare la diffusione del contagio da covid. Leggi su dire (Di lunedì 2 novembre 2020) MILANO – “Ad oggi dal lato Regione non si ipotizza nemmeno lontanamente di andare verso un lockdown stile marzo-aprile e io lo condivido”. Anche il sindaco milanese Giuseppe Sala riferisce durante il consiglio comunale l’esito del vertice pomeridiano tra il governatore lombardo Attilio Fontana e i sindaci del territorio in merito a nuove eventuali strette per contrastare la diffusione del contagio da covid.

La situazione dell'epidemia di coronavirus in Lombardia, soprattutto a Milano, continua a peggiorare: per questo i medici chiedono un nuovo lockdown.

