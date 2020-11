Coronavirus: Romeo, 'no negazionismo ma basta terrore' (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "La gente va rassicurata, nessun negazionismo ma basta terrore e allarmismo". Lo ha affermato il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, intervenendo al Senato dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, invitando il governo a rendere pubbliche "le relazioni del Comitato tecnico scientifico" e lamentando che "non c'è una strategia europea anti-Covid: il Recovery Fund è in alto mare e non c'è un piano B". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "La gente va rassicurata, nessunmae allarmismo". Lo ha affermato il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano, intervenendo al Senato dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, invitando il governo a rendere pubbliche "le relazioni del Comitato tecnico scientifico" e lamentando che "non c'è una strategia europea anti-Covid: il Recovery Fund è in alto mare e non c'è un piano B".

Milano imbattuta, Brindisi seconda. Due partite rinviate per il Covid-19

Il Covid imperversa sul campionato italiano. Dopo la partita tra Cantù e Trieste, viene rinviata anche Reggio Emilia contro Treviso. Sono otto i giocatori positivi nella squadra reggiana ...

Il Covid imperversa sul campionato italiano. Dopo la partita tra Cantù e Trieste, viene rinviata anche Reggio Emilia contro Treviso. Sono otto i giocatori positivi nella squadra reggiana ...