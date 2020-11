Coronavirus | risoluzione centrodestra | garantire assistenza a soggetti deboli 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 novembre 2020) (Adnkronos) - Viene inoltre ritenuto necessario "prevedere interventi mirati e appropriati alle diverse fragilità, al fine di non isolare ulteriormente bambini, ragazzi e persone con disabilità –in particolare intellettive– potenziando in modo adeguato l'socio-sanitaria domiciliare, nell'ottica di prevenire e assistere in sicurezza, consentendo anche a chi svolge attività domiciliare di usufruire di test rapidi a tutela sia propria che dell'utenza. Infine ilchiede di "potenziare l'domiciliare ed i servizi soprattutto in favore degli anziani, categoria maggiormente vulnerabile, al fine di consentire loro, su base volontaria, di limitare le occasioni che li espongono maggiormente a rischio di contagio".