Coronavirus: Presidente Amat Palermo, 'con nuovo Dpcm problemi su autobus, ma fiducioso' (Di lunedì 2 novembre 2020) Palermo, 2 nov. (Adnkronos) - "Questo nuovo Dpcm ci creerà ulteriori problemi. Per fortuna, abbiamo avuto l'autorizzazione per l'avvio di contratti di lavoro e quindi possiamo potenziare gli autobus da mettere in circolazione". Lo ha detto all'Adnkronos Michele Cimini, Presidente dell'Amat, l'azienda dei trasporti pubblici locali di Palermo commentando il nuovo Dpcm che prevede la riduzione del 50 per cento di passeggeri sui mezzi pubblici. "Io avrei preferito che nel momento in cui si attiva un percorso del genere - dice - si finanziava anche la possibilità di coinvolgere personale per la vigilanza del rispetto del contingentamento e anche per gli autisti, così come è stato fatto nel mondo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020), 2 nov. (Adnkronos) - "Questoci creerà ulteriori. Per fortuna, abbiamo avuto l'autorizzazione per l'avvio di contratti di lavoro e quindi possiamo potenziare glida mettere in circolazione". Lo ha detto all'Adnkronos Michele Cimini,dell', l'azienda dei trasporti pubblici locali dicommentando ilche prevede la riduzione del 50 per cento di passeggeri sui mezzi pubblici. "Io avrei preferito che nel momento in cui si attiva un percorso del genere - dice - si finanziava anche la possibilità di coinvolgere personale per la vigilanza del rispetto del contingentamento e anche per gli autisti, così come è stato fatto nel mondo ...

Open_gol : Locatelli, presidente del Cts, ha sottolineato come in alcuni territori più a rischio chiudere le scuole può essere… - Palazzo_Chigi : Oggi, alle ore 13.30, il Presidente @GiuseppeConteIT terrà una conferenza stampa per illustrare le misure del Dpcm… - RaiNews : 'I dati dell’ultima settimana - afferma Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe - documentano il crol… - RepubblicaTv : Coronavirus, Conte alla Camera: 'Evoluzione epidemia risulta molto preoccupante': 'Il quadro epidemiologico è in vi… - CarloRienzi : RT @Codacons: Dimissioni per il presidente della @RegLiguria, #GiovanniToti! ?? -