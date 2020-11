Coronavirus, Ordine Medici Milano: “Chiediamo lockdown immediato” (Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus, il presidente dell’Ordine dei Medici di Milano Roberto Rossi ha chiesto il lockdown immediato per la città Preoccupa sempre di più l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri sono in continuo aumento, e nelle prossime ore è previsto un nuovo Dpcm con regole ancor più stringenti per tentare di migliorare la situazione e tornare alla … L'articolo Coronavirus, Ordine Medici Milano: “Chiediamo lockdown immediato” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 2 novembre 2020), il presidente dell’deidiRoberto Rossi ha chiesto ilimmediato per la città Preoccupa sempre di più l’emergenzain Italia. I numeri sono in continuo aumento, e nelle prossime ore è previsto un nuovo Dpcm con regole ancor più stringenti per tentare di migliorare la situazione e tornare alla … L'articolo: “Chiediamoimmediato” proviene da Inews.it.

repubblica : Coronavirus, l'ordine dei medici di Milano: 'Lockdown immediato per la città' - MediasetTgcom24 : Covid, Ordine medici Milano: 'In città serve lockdown immediato' #coronavirus - Agenzia_Ansa : #coronavirus Sale la tensione a #Napoli, fermato un manifestante. Scontri con le forze dell'ordine a #Milano,… - utoepia : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ordine medici Milano: 'In città serve lockdown immediato' #coronavirus - EmilioBerettaF1 : Coronavirus, l'ordine dei medici di Milano: 'Lockdown immediato per la città' -