Coronavirus, ok della Camera a risoluzione di maggioranza (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Con 284 voti favorevoli, 1 contrario e 178 astenuti la Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, relative alla situazione epidemiologica e alle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid- 19.(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Con 284 voti favorevoli, 1 contrario e 178 astenuti laapprova ladisulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, relative alla situazione epidemiologica e alle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid- 19.(ITALPRESS).

Quirinale : #Mattarella: sono venuto qui per rivolgere un pensiero a tutti i defunti e tra di loro alle vittime del… - giusmo1 : Ecco le probabilità di infezione in questi tre scenari quotidiani, a seconda della ventilazione, delle mascherine e… - petergomezblog : Coronavirus, davvero per la Lega il lavoro viene prima della salute? - PagineRomaniste : #Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 22.253 nuovi casi #Covid19 #Covid19Italia - spinelli_idd : Presidente della Repubblica: Dimissioni di Giovanni Toti per frase su anziani morti di Covid 19 - Firma la petizion… -