Coronavirus, oggi in Italia 22.253 nuovi casi: continua a scendere il ritmo dell'aumento dei ricoverati in terapia intensiva [DATI]

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus, oggi 22.253 contagi Covid in Italia; nuovo dpcm, coprifuoco nazionale e restrizioni diverse tra regioni: ultime notizie e bollettino Fanpage.it Coronavirus, in provincia di Reggio Emilia tre morti e 260 nuovi contagiati

REGGIO EMILIA. In provincia di Reggio Emilia sono 260 i nuovi casi positivi al Coronavirus:, 96 sono riconducibili a focolai già noti, 164 classificati come sporadici, mentre sono 245 i pazienti in is ...

Coronavirus, salgono i casi positivi in Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 277.221 soggetti per un totale di tamponi eseguiti di 280.187 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Su 2343 tamponi in più ...

