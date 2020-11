Coronavirus, nuovo Dpcm: coprifuoco nazionale alle 21 (Di lunedì 2 novembre 2020) L’Italia intera è in attesa dell’ennesimo Dpcm, che, stando a quanto è trapelato finora, verrà firmato martedì. Quali saranno le nuove norme da rispettare? Dal coprifuoco nazionale alle 21 alla chiusura dei ristoranti la domenica a pranzo. PhotoCredit: dal web Il nuovo Dpcm verrà forse firmato martedì Con alte probabilità, tra le nuove norme dell’ennesimo Dpcm – che Giuseppe Conte dovrebbe firmare martedì – ci sarà anzitutto il coprifuoco nazionale. Ovviamente, ancora non si conosce l’orario in cui italiani saranno costretti a rincasare, ma il premier ha parlato di “ora tarda”. L’ipotesi più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) L’Italia intera è in attesa dell’ennesimo, che, stando a quanto è trapelato finora, verrà firmato martedì. Quali saranno le nuove norme da rispettare? Dal21 alla chiusura dei ristoranti la domenica a pranzo. PhotoCredit: dal web Ilverrà forse firmato martedì Con alte probabilità, tra le nuove norme dell’ennesimo– che Giuseppe Conte dovrebbe firmare martedì – ci sarà anzitutto il. Ovviamente, ancora non si conosce l’orario in cui italiani saranno costretti a rincasare, ma il premier ha parlato di “ora tarda”. L’ipotesi più ...

