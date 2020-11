Coronavirus: no Camera a risoluzione centrodestra su punti non accolti da governo (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Con 173 voti a favore e 288 contrari la Camera ha respinto la gran parte della risoluzione presentata dal centrodestra dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Con 464 sì e due voti contrari, dopo il parere favorevole espresso dal'esecutivo, sono stati invece accolti i punti nei quali si chiede la garanzia di misure a favore dei soggetti più deboli coinvolti nella pandemia e di quelle per potenziare la sicurezza nelle scuole. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Con 173 voti a favore e 288 contrari laha respinto la gran parte dellapresentata daldopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Con 464 sì e due voti contrari, dopo il parere favorevole espresso dal'esecutivo, sono stati invecenei quali si chiede la garanzia di misure a favore dei soggetti più deboli coinvolti nella pandemia e di quelle per potenziare la sicurezza nelle scuole.

