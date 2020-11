Coronavirus, nel Lazio si torna sotto i duemila positivi in un giorno e sotto i mille a Roma: 23 i decessi (Di lunedì 2 novembre 2020) 'Dopo una settimana scendiamo sotto i duemila casi a livello regionale e per il secondo giorno consecutivo sotto i mille a Roma. È ancora presto per capire la stabilità della curva'. È quanto ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 novembre 2020) 'Dopo una settimana scendiamocasi a livello regionale e per il secondoconsecutivo. È ancora presto per capire la stabilità della curva'. È quanto ...

