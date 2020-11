Coronavirus, morta la madre di Pep Guardiola: 'Il City è vicino al proprio tecnico' (Di lunedì 2 novembre 2020) The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep's mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . - Manchester City (@... Leggi su ilgazzettino (Di lunedì 2 novembre 2020) The Manchesterfamily are devastated to report the death today of Pep's mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . - Manchester(@...

annagraziaq4 : Nessuno ha il coraggio di dire che l'#Europa è morta!? #lockdown #coronavirus #COVID19 #Elections2020 - il_piccolo : #Coronavirus, la corsa non rallenta in Fvg, positivi a quota 403 ma con metà tamponi. Una nuova vittima: un novante… - infoitinterno : Coronavirus, si allunga l'elenco delle vittime in Calabria: morta anziana - VivereCosenza : Coronavirus, nuovo record di contagi: +245. Morta un'anziana di Casali del Manco - infoitinterno : Coronavirus, salgono a 117 le vittime in Calabria: morta anziana ospite di una RSA in “zona rossa” -