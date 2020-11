Coronavirus, meno contagi ma anche meno tamponi. Crescono le vittime (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono 22.253 i nuovi casi di Covid-19 contro i 29.907 di ieri, ma con quasi 50mila tamponi in meno (135.731 oggi, oltre 183mila ieri). E' quanto emerge dall'odierno bollattino del ministero della Salute. Il rapporto positivi-tamponi rimane abbastanza stabile, al 16,39% (ieri 16,30%). In aumento invece i decessi, 233 oggi (contro i 208 di ieri), per un totale di 39.059. Lieve rallentamento nella crescita delle terapie intensive, +83 (ieri +96), tornate sopra quota duemila (2.022), mentre i ricoveri sono 938 (ieri 936), per un totale di 19.840.Tra le regioni con il maggior numeri di nuovi contagiati individuati domina sempre la Lombardia con 5.278 (ieri 8.607), poi Campania 2.861 (ieri 3.860), Toscana 2.009 (ieri 2.379), Piemonte 2.003 (ieri 2.024), Lazio 1.859 (ieri 2.351), Emilia Romagna 1.652 (ieri ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono 22.253 i nuovi casi di Covid-19 contro i 29.907 di ieri, ma con quasi 50milain(135.731 oggi, oltre 183mila ieri). E' quanto emerge dall'odierno bollattino del ministero della Salute. Il rapporto positivi-rimane abbastanza stabile, al 16,39% (ieri 16,30%). In aumento invece i decessi, 233 oggi (contro i 208 di ieri), per un totale di 39.059. Lieve rallentamento nella crescita delle terapie intensive, +83 (ieri +96), tornate sopra quota duemila (2.022), mentre i ricoveri sono 938 (ieri 936), per un totale di 19.840.Tra le regioni con il maggior numeri di nuoviati individuati domina sempre la Lombardia con 5.278 (ieri 8.607), poi Campania 2.861 (ieri 3.860), Toscana 2.009 (ieri 2.379), Piemonte 2.003 (ieri 2.024), Lazio 1.859 (ieri 2.351), Emilia Romagna 1.652 (ieri ...

