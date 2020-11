Coronavirus, Massimo Galli: “Basta, sono stato troppo attaccato” (Di lunedì 2 novembre 2020) Il prof. Massimo Galli è ritornato sulla sua intenzione di non apparire più in trasmissioni televisive per un po’. Galli (Facebook)Aveva annunciato la sua decisione di non rispondere più agli inviti delle trasmissioni televisive per un po’di tempo. Nelle scorse ore però, Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, è ritornato sulla sua decisone spiegando anche che in realtà i troppi attacchi subiti hanno fatto in modo che ripensasse alla sua scelta di presenziare spesso e volentieri nei salotti della tv italiana. Galli infatti, è stato in questi mesi un assiduo frequentatore di trasmissioni tv, chiamato per discutere della situazione ... Leggi su chenews (Di lunedì 2 novembre 2020) Il prof.è ritornato sulla sua intenzione di non apparire più in trasmissioni televisive per un po’.(Facebook)Aveva annunciato la sua decisione di non rispondere più agli inviti delle trasmissioni televisive per un po’di tempo. Nelle scorse ore però,, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, è ritornato sulla sua decisone spiegando anche che in realtà i troppi attacchi subiti hanno fatto in modo che ripensasse alla sua scelta di presenziare spesso e volentieri nei salotti della tv italiana.infatti, èin questi mesi un assiduo frequentatore di trasmissioni tv, chiamato per discutere della situazione ...

(2 novembre 2020) Nell’ambito dell’iniziativa “InnovItalyUAE”, l’Ambasciata d’Italia negli EAU, in collaborazione con la Khalifa University di Abu Dhabi e la Dubai Future Foundation, organizza il 4 no ...

Oltre metà delle conversazioni su Twitter a favore dell'immunità di gregge per il Covid-19 sono in realtà generate da bot, da programmi automatici. (ANSA) ...

