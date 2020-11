Coronavirus, l’ultimo appello di Gigi Proietti: “se rispettiamo le regole potremo di nuovo andare ‘ndo ce pare” (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo Coronavirus, l’ultimo appello di Gigi Proietti: “se rispettiamo le regole potremo di nuovo andare ‘ndo ce pare” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo, l’ultimodi: “seledi‘ndo ce pare” MeteoWeb.

redazioneiene : L’ultimo morto per #coronavirus risale a un mese e mezzo fa. Com’è possibile? ?? #leiene - ilpost : L'ordinanza stabilisce per l'Alto Adige delle regole diverse rispetto a quelle dell'ultimo DPCM (le modifiche sono… - Vivodisogniebas : RT @robertovigg69: #Rsa “Rosa Libri” di Greve in Chianti. Ieri sera l’ultimo decesso: una donna di 104 anni. Salgono così a 9 i morti all’… - CyberSecHub0 : RT @teledipendente_: #2novembre, oggi nel #digital: ??#CyberSecurity: l’81% delle violazioni passa attraverso le password ??#FinTech: le ul… - fintechIT : RT @teledipendente_: #2novembre, oggi nel #digital: ??#CyberSecurity: l’81% delle violazioni passa attraverso le password ??#FinTech: le ul… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’ultimo Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera