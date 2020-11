Coronavirus, Lopalco: “Situazione attuale non è figlia dell’estate” (Di lunedì 2 novembre 2020) L’assessore alla sanità della regione Puglia, ha parlato ancora dell’attuale scenario italiano, con l’epidemia ormai in piena espansione. Pier Luigi Lopalco (Facebook)Il nuovo assessore alla Sanità pugliese, Pier Luigi Lopalco, dopo aver spiegato nei giorni scorsi il perchè della chiusura delle scuole nella sua regione, ha parlato oggi della reale natura di questa seconda ondata, che secondo lui non è assolutamente figlia della libertà estiva ma fa parte del percorso naturale della pandemia, niente di provocato insomma, ma soltanto il reale andamento dell’epidemia. Nel periodo estivo, come si sa, molte libertà sono state concesse agli italiani, che per la verità sono andati anche oltre quelle libertà, in alcuni casi ... Leggi su chenews (Di lunedì 2 novembre 2020) L’assessore alla sanità della regione Puglia, ha parlato ancora dell’scenario italiano, con l’epidemia ormai in piena espansione. Pier Luigi(Facebook)Il nuovo assessore alla Sanità pugliese, Pier Luigi, dopo aver spiegato nei giorni scorsi il perchè della chiusura delle scuole nella sua regione, ha parlato oggi della reale natura di questa seconda ondata, che secondo lui non è assolutamentedella libertà estiva ma fa parte del percorso naturale della pandemia, niente di provocato insomma, ma soltanto il reale andamento dell’epidemia. Nel periodo estivo, come si sa, molte libertà sono state concesse agli italiani, che per la verità sono andati anche oltre quelle libertà, in alcuni casi ...

