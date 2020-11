Coronavirus Lombardia: il bollettino di oggi 2 novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) L’aggiornamento sulla situazione dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia con i dati del bollettino della regione dopo i 8.607 casi e i 54 decessi di ieri: oggi 5.278 nuovi casi su 24.087 tamponi con incidenza al 21,9% in aumento dello 0.2% rispetto a ieri. I ricoveri salgono di 160 e di 17 i ricoverati in terapia intensiva: articolo in aggiornamento L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) L’aggiornamento sulla situazione dei contagi diincon i dati deldella regione dopo i 8.607 casi e i 54 decessi di ieri:5.278 nuovi casi su 24.087 tamponi con incidenza al 21,9% in aumento dello 0.2% rispetto a ieri. I ricoveri salgono di 160 e di 17 i ricoverati in terapia intensiva: articolo in aggiornamento L'articolo proviene da nextQuotidiano.

RegLombardia : #LNews Sono 489 i nuovi guariti/dimessi e 8.607 i positivi, con 39.658 tamponi effettuati, per una percentuale par… - istsupsan : Tra il 12 e il 25 ottobre 168.518 nuovi casi di #covid19 di cui 568 deceduti ?? 5.684 (3,4%) in operatori sanitari.… - repubblica : Coronavirus, Fontana contro il lockdown a Milano: 'Blocca la Lombardia' - clikservernet : Coronavirus Lombardia: il bollettino di oggi 2 novembre - NandoPiscopo1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ordine medici Milano: 'In città serve lockdown immediato' #coronavirus -