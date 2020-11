Coronavirus | Licheri M5S | ' opposizioni collaborino | vite si salvano coi fatti'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Le Regioni così gelose della loro autonomia oggi invocano l'intervento dello Stato chiedendo misure più stringenti su tutto il territorio nazionale. Ed è una cosa un po' curiosa. Nel frattempo sentiamo ancora chi pensa di poter urlare alle masse per racimolare qualche voto in più. Lesi lamentano perché non vengono coinvolte dal governo, ma hanno rifiutato tutti gli inviti del presidente del Consiglio a collaborare. Abbiamo perso la conta di tutte volte in cui in questi mesi il presidente Conte è venuto in Parlamento a riferire sulle misure per far fronte all'emergenza, forse qualcuno non c'era, preferiva urlare alle piazze". Così, intervenendo nell'Aula del Senato, il capogruppo del MoVimento 5 Stelle a Palazzo Madama Ettore. "E' facile fare un elenco delle ...