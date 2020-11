Coronavirus, l’Alto Adige anticipa il governo: sarà lockdown soft (Di lunedì 2 novembre 2020) Allerta Coronavirus, l’Alto Adige anticipa il governo in alcune scelte: sarà lockdown soft per almeno tre settimane. L’Alto Adige ha deciso un nuovo lockdown di tre settimane, visto l’aumentare fuori controllo dei contagi: lo ha annunciato il presidente Arno Kompatscher. Non sarà una chiusura totale, ma moltissime saranno le restrizioni, ben più pesanti di quelle … L'articolo Coronavirus, l’Alto Adige anticipa il governo: sarà lockdown soft è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 2 novembre 2020) Allerta, l’Altoilin alcune scelte: saràper almeno tre settimane. L’Altoha deciso un nuovodi tre settimane, visto l’aumentare fuori controllo dei contagi: lo ha annunciato il presidente Arno Kompatscher. Non sarà una chiusura totale, ma moltissime saranno le restrizioni, ben più pesanti di quelle … L'articolo, l’Altoil: saràè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

