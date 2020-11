Coronavirus | la proposta a sorpresa | “anticipare le feste natalizie”

Leggi su chenews

(Di lunedì 2 novembre 2020) Con i tempi che corrono è giusto fare di necessità virtù, l’ultimain quanto a scuola, è davvero inaspettata. Scuola chiusa (Facebook)Con i tempi che corrono inventarsi nuove soluzioni è quasi d’obbligo, ed in questo senso, si sa, lefioccano, chiudere di qua, aprire di la, tutti hanno una soluzione per tutto. Tutti sanno tutto e chiunque in pratica può avanzare qualsiasi tipo die pretendere che venga presa quantomeno in considerazione, di medici, virologi e quant’altro, che si sostituirebbero ai governanti ne abbiamo a bizzeffe, ma questapuò davvero diventare interessante. Laè di Pino Turi, segretario generale Uil Scuola. La natura dell’idea è molto ...