Coronavirus, Italia verso lo ‘scenario 4’: cosa prevede (Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus, cosa prevede lo ‘scenario 4’: soglia Rt superiore all’1,5. ROMA – Coronavirus, cosa prevede lo scenario 4. L’Italia sembra correre verso l’ultimo livello stabilito dall’Istituto Superiore di Sanità nell’emergenza Coronavirus. Un aumento dei contagi che ha portato il nostro Paese a superare l’Rt di 1,5. L’ingresso definitivo in questo scenario potrebbe avvenire nelle prossime settimane a livello nazionale. Per quanto riguarda le regioni, invece, molte zone sono ormai da tempo e per questo l’esecutivo Conte pensa ad ulteriori restrizioni. cosa prevede lo scenario 4 Lo scenario 4 è l’ultimo di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 2 novembre 2020)lo ‘scenario 4’: soglia Rt superiore all’1,5. ROMA –lo scenario 4. L’sembra correrel’ultimo livello stabilito dall’Istituto Superiore di Sanità nell’emergenza. Un aumento dei contagi che ha portato il nostro Paese a superare l’Rt di 1,5. L’ingresso definitivo in questo scenario potrebbe avvenire nelle prossime settimane a livello nazionale. Per quanto riguarda le regioni, invece, molte zone sono ormai da tempo e per questo l’esecutivo Conte pensa ad ulteriori restrizioni.lo scenario 4 Lo scenario 4 è l’ultimo di ...

RaiNews : 'La situazione dell'Italia è ancora difficilissima', dice Speranza. 'C'è troppa gente in giro' e 'negli ospedali c'… - Corriere : Australia, nessun nuovo contagio per la prima volta in cinque mesi - MediasetTgcom24 : Coronavirus, verso coprifuoco alle 21 in tutta Italia #coronavirus - AurelyP : RT @tempoweb: Giorgia #Meloni: follia del governo il #bonus #monopattino in un momento di crisi per l'Italia #coronavirus - Arandarko : RT @LucaGattuso: In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per reg… -