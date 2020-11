Coronavirus Italia: oggi scendono i contagi, ma anche i tamponi (Di lunedì 2 novembre 2020) L’emergenza Coronavirus in Italia, gli ultimi dati aggiornati: oggi 2 novembre scendono i contagi, ma anche i tamponi. Dovrebbe registrare una flessione rispetto a ieri il dato riguardante il numero dei nuovi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: come sempre accade, nel weekend c’è un sensibile calo dei tamponi effettuati, a cui … Leggi su viagginews (Di lunedì 2 novembre 2020) L’emergenzain, gli ultimi dati aggiornati:2 novembre, ma. Dovrebbe registrare una flessione rispetto a ieri il dato riguardante il numero dei nuovi positivi alinnelle ultime 24 ore: come sempre accade, nel weekend c’è un sensibile calo deieffettuati, a cui …

Sono 22.253 alle 17 di lunedì 2 novembre i nuovi positivi al coronavirus in Italia e portano il totale, dall'inizio della pandemia, a quota 731.588. I morti, giorno su giorno sono, sono 233, così che ...

