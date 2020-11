Coronavirus Italia: il bollettino e i dati della Protezione Civile per oggi 2 novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) Ieri 29.907 nuovi casi con 208 morti: la situazione di oggi sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento. La suddivisione nelle regioni dei nuovi contagi: in Basilicata 288 positivi in Basilicata sui 3.116 tamponi effettuati fra sabato scorso e ieri. Due i decessi. Nei due giorni dello scorso fine settimana “i lucani attualmente positivi” sono arrivati a quota 1.575, mentre sono guarite dieci persone (635 in totale dall’inizio dell’emergenza). Le persone ricoverate in ospedale sono ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Ieri 29.907 nuovi casi con 208 morti: la situazione disull’andamento dell’epidemia diincon ildidel MinisteroSalute e i: articolo in aggiornamento. La suddivisione nelle regioni dei nuovi contagi: in Basilicata 288 positivi in Basilicata sui 3.116 tamponi effettuati fra sabato scorso e ieri. Due i decessi. Nei due giorni dello scorso fine settimana “i lucani attualmente positivi” sono arrivati a quota 1.575, mentre sono guarite dieci persone (635 in totale dall’inizio dell’emergenza). Le persone ricoverate in ospedale sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Meteo e CORONAVIRUS: un INVERNO CALDO Agevola la trasmissione del COVID. Ecco le PROSPETTIVE per l'ITALIA

L'inverno può favorire la trasmissione del covid-19 L'inverno caldo può favorire la trasmissione del covid-19. Cerchiamo di capire il perché e quali saranno le prospettive per l'Italia per la prossima ...

Coronavirus: Occhiuto, 'valuteremo disponibilità governo su parere nostre risoluzioni'

Lo ha affermato il vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera, Roberto Occhiuto, intervenendo dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul prossimo Dpcm.

