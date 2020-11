Coronavirus Italia, bollettino del 2 novembre: 22.253 nuovi casi su 135.731 tamponi (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono 22.253 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia in 24 ore, su 135.731 tamponi effettuati (ieri i test erano stati molti di più: 183.457). I morti crescono di 233 unità, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono un totale di 2.022 (+83 rispetto all'1 novembre). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 2 novembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE ). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono 22.253 idiregistrati inin 24 ore, su 135.731effettuati (ieri i test erano stati molti di più: 183.457). I morti crescono di 233 unità, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono un totale di 2.022 (+83 rispetto all'1). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 2sulla situazionein(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE ).

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Covid19 in Italia, 22.253 nuovi casi e 233 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Il Ministero della Salute ha aggiornato il dato dell'epidemia di coronavirus in Italia. L'articolo Covid19 in Italia, 22.253 nuovi casi e 233 morti nelle ultime 24 ore (I DATI) sembra essere il primo ...

Coronavirus, Piepaolo Sileri: Non si può sottovalutare problema tenuta sociale

ROMA - ’’C’è un problema di tenuta sociale in Europa e nel mondo. E non va sottostimato, perchè trae origini da un disagio diffuso di cui qualcuno cerca di approfittare’’. Lo dice in un’intervista al ...

