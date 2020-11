Coronavirus, Irbm: “Entro fine anno la consegna delle prime dosi di vaccino” (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo Coronavirus, Irbm: “Entro fine anno la consegna delle prime dosi di vaccino” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo: “Entroladi vaccino” MeteoWeb.

GiovannaPasq : #vaccinoCovid #Cauda (?@Unicatt): “Non prima del 2021 ma la rolling review potrebbe accelerare i tempi' | AgenSIR… - clelialarenza : RT @laura_ceruti: Che volete che vi dica, questa è una grande notizia per me! io sarò tra i primi a mettermi in fila, qualsiasi cosa purché… - uandarin : RT @uandarin: Dagospia: Il vaccino di Astrazeneca/Oxford/IRBM sarà pronto a metà novembre. Non facendo più parte dell'Ema, il Regno Unito p… - LaStampaTV : VIDEO | Coronavirus, Di Lorenzo (presidente Irbm Pomezia): 'Entro giugno 2021 chi vorrà potrà vaccinarsi' - flamanc24 : RT @iltirreno: Vaccino: anticipati alcuni studi sulla sperimentazione. Di Lorenzo, presidente dell'Irbm: 'Entro giugno 2021 ci saranno dosi… -