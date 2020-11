Coronavirus in Toscana, l'assessore alla sanità: «Emergenza fino a maggio, ecco cosa potenzieremo» (Di lunedì 2 novembre 2020) Il neo assessore regionale alla sanità Bezzini illustra la strategia per sconfiggere il virus. 20mila tamponi al giorno da subito, 50mila test rapidi alla settimana, tre centrali di tracciamento e più Usca. «Ma non ci sono medici e infermieri» Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 2 novembre 2020) Il neoregionale; Bezzini illustra la strategia per sconfiggere il virus. 20mila tamponi al giorno da subito, 50mila test rapidisettimana, tre centrali di tracciamento e più Usca. «Ma non ci sono medici e infermieri»

