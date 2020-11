Coronavirus in Toscana: 24 morti (16 uomini e 8 donne), oggi 2 novembre. E 2009 nuovi positivi (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono 24 i morti per Coronavirus, oggi 2 novembre, in Toscana. Si tratta di 16 uomini e 8 donne con età media di 82 anni. Mentre sono 2009 i nuovi contagi: 1.671 identificati in corso di tracciamento e 338 da attività di screening. L'età media è di 45 anni (il 14% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più) Leggi su firenzepost (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono 24 iper, in. Si tratta di 16e 8con età media di 82 anni. Mentre sonocontagi: 1.671 identificati in corso di tracciamento e 338 da attività di screening. L'età media è di 45 anni (il 14% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più)

