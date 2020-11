Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 novembre: 22.253 nuovi casi e 233 morti (Di lunedì 2 novembre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19, aggiornati a oggi 2 novembre. Meno contagi a fronte di meno tamponi. Il tasso di positività rimane al 16%. Sono oltre 2 mila i malati in terapia intensiva: la metà del picco massimo registrato nella prima ondata Leggi su corriere (Di lunedì 2 novembre 2020) I dati delsulla pandemia di Covid-19, aggiornati a. Meno contagi a fronte di meno tamponi. Il tasso di positività rimane al 16%. Sono oltre 2 mila i malati in terapia intensiva: la metà del picco massimo registrato nella prima ondata

MediasetTgcom24 : Coronavirus, verso coprifuoco alle 21 in tutta Italia #coronavirus - RaiNews : 'La situazione dell'Italia è ancora difficilissima', dice Speranza. 'C'è troppa gente in giro' e 'negli ospedali c'… - Corriere : In Italia calano i nuovi casi: sono 22.253 (ma con circa 135 mila tamponi). I morti 233 Bollettino - infoitsalute : CORONAVIRUS – Verso il Dpcm: misure restrittive per tutta Italia e suddivisione zone a seconda del rischio - infoitsalute : Coronavirus, nuovo DPCM in arrivo: 'Italia divisa in tre' -