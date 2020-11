Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di lunedì 2 novembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 1 novembre Diminuiscono i nuovi casi e i tamponi in Italia. Sono 29.907 i contagi delle ultime 24 ore a fronte di oltre 183mila test. Un dato che salire a 16,3% il rapporto tra positivi e test. Ritornano a decrescere i decessi (208), mentre continua ad essere stabile l’aumento della pressione sui servizi sanitari. Persone che ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 2 novembre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 1 novembre Diminuiscono i nuovi casi e i tamponi in. Sono 29.907 i contagi24 ore a fronte di oltre 183mila test. Un dato che salire a 16,3% il rapporto tra positivi e test. Ritornano a decrescere i decessi (208), mentre continua ad essere stabile l’aumento della pressione sui servizi sanitari. Persone che ...

RaiNews : 'La situazione dell'Italia è ancora difficilissima', dice Speranza. 'C'è troppa gente in giro' e 'negli ospedali c'… - Corriere : Australia, nessun nuovo contagio per la prima volta in cinque mesi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti - missypippi : RT @tempoweb: Giorgia #Meloni: follia del governo il #bonus #monopattino in un momento di crisi per l'Italia #coronavirus - Carl0sRBB : RT @tempoweb: Giorgia #Meloni: follia del governo il #bonus #monopattino in un momento di crisi per l'Italia #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport 2 Novembre: nell’anno della pandemia, gli italiani cercano il senso della vita nella generosità che investe sul futuro

Il Coronavirus ha portato enormi cambiamenti nelle nostre vite, non solo in termini di abitudini quotidiane ma anche di percezione della vita e del ...

Tumori: Scaccabarozzi (Farmindustria), '4.600 molecole in sviluppo, 7 su 10 personalizzate'

Roma, 2 nov. (Adnkronos Salute) - "Stiamo raccogliendo i frutti della ricerca in tecnologie innovative. Abbiamo una pipeline di circa 7.000 farmaci in sviluppo di cui 4.600 circa sono in oncologia, e ...

Il Coronavirus ha portato enormi cambiamenti nelle nostre vite, non solo in termini di abitudini quotidiane ma anche di percezione della vita e del ...Roma, 2 nov. (Adnkronos Salute) - "Stiamo raccogliendo i frutti della ricerca in tecnologie innovative. Abbiamo una pipeline di circa 7.000 farmaci in sviluppo di cui 4.600 circa sono in oncologia, e ...