Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 novembre: +938 ricoveri in un giorno (Di lunedì 2 novembre 2020) La situazione nazionale del Covid-19 I dati aggiornati del contagio da Coronavirus in tutta Italia. In sole 24 ore +938 ricoveri rispetto a ieri in tutta Italia. Meno casi ma meno tamponi. Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus, il totale di casi positivi In Italia conta 731.588 persone. Rispetto a ieri sono stati individuate altre 22.253 persone positive. Anche i decessi aumentano e sono morti altri 233 cittadini. Attualmente i soggetti positivi sono 396.512. Da ieri a oggi in tutto il paese sono stati effettuati 135.731 tamponi, quindi 22.253 positivi su 135.731 positivi. L'incremento va a ritroso, sia dei positivi ma anche dei tamponi. Ieri ne sono stati fatti 183.457. Il tasso di positività cresce e arriva al 16,39%: ...

