Coronavirus, in Germania 12mila casi. L’allarme di Johnson: “Lockdown per evitare il doppio di morti della prima ondata” (Di lunedì 2 novembre 2020) I Paesi europei inaugurano un novembre inedito e la parola d’ordine dal Portogallo all’Austria è una sola: restrizioni. La seconda ondata di Covid ha determinato una nuova fase di misure e parziali lockdown, nel tentativo di frenare l’avanzata della pandemia che nei mesi invernali andrà ad aggiungersi all’influenza stagionale. Mentre la maggior parte dei governi punta a mantenere aperte attività essenziali e scuole – almeno per il momento – la Germania, dopo avere registrato sabato il numero più alto di infezioni in un giorno dall’inizio della crisi sanitaria (19.059) come ogni lunedì registra una flessione nel numero dei nuovi contagi. Nell’ultima giornata sono stati 12.097, ma rispetto a una settimana fa si tratta comunque di un deciso aumento, visto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) I Paesi europei inaugurano un novembre inedito e la parola d’ordine dal Portogallo all’Austria è una sola: restrizioni. La seconda ondata di Covid ha determinato una nuova fase di misure e parziali lockdown, nel tentativo di frenare l’avanzatapandemia che nei mesi invernali andrà ad aggiungersi all’influenza stagionale. Mentre la maggior parte dei governi punta a mantenere aperte attività essenziali e scuole – almeno per il momento – la, dopo avere registrato sabato il numero più alto di infezioni in un giorno dall’iniziocrisi sanitaria (19.059) come ogni lunedì registra una flessione nel numero dei nuovi contagi. Nell’ultima giornata sono stati 12.097, ma rispetto a una settimana fa si tratta comunque di un deciso aumento, visto ...

SkyTG24 : Covid, in Germania inizia il lockdown “soft”: chiudono bar e ristoranti, aperte le scuole - petergomezblog : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - fanpage : La Germania va verso un nuovo lockdown - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus: in #Germania inizia il lockdown “soft” - Ilovepalermocalcio - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, in Germania inizia il lockdown “soft”: chiudono bar e ristoranti, aperte le scuole -