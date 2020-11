Coronavirus, il virologo Clementi: “Bene il Dpcm purché duri almeno 20 giorni” (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo Coronavirus, il virologo Clementi: “Bene il Dpcm purché duri almeno 20 giorni” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo, il: “Bene ilpurché20 giorni” MeteoWeb.

repubblica : Coronavirus, l'appello del virologo Galli: 'I morti ricordiamoli nel cuore e nella mente, non affolliamo i cimiteri' - repubblica : Il virologo Giorgio Palù: 'Positivo non vuol dire ammalato o contagioso' - MercoglianoTB : CalcioNapoli24: Il virologo Tarro: 'Non sono preoccupato dal Coronavirus, lo dicono i numeri di mortalità, asintoma… - giuseppeargent3 : @nellomusmeci Coronavirus. Trump vuole licenziare il presunto virologo Fauci, e lo stesso dovrebbe fare il Premier… - giuseppeargent3 : @PresidenteConte Coronavirus. Trump vuole licenziare il presunto virologo Fauci, e lo stesso dovrebbe fare il Premi… -