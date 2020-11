(Di lunedì 2 novembre 2020) Ilfuin aprile dal, ma la. Lo rivela una fonte di Kensington Palace citata sia dalla Bbc sia dal Sun, mentre il palazzo si rifiuta al momento di commentare. Il contagio avpiù o meno nella stessa epoca di quello di suo padre Carlo, che invece lo rese noto pubblicamente. A decidere per la riservatezza nel caso di- afferma la fonte - fu lo stesso duca di Cambridge, 38 anni, sostenendo di non voler “allarmare la nazione” ulteriormente.

HuffPostItalia : Coronavirus, il principe William fu contagiato, ma la cosa venne tenuta segreta - claraz64 : - EmMicucci : #Coronavirus Principe #William ha avuto #covid ad aprile, con difficoltà a respirare. Lo riferiscono media inglesi,… - mlgelm : RT @laviniaorefici: Business as usuale per il principe William ad aprile, quando era risultato positivo al coronavirus. Dopo la notizia del… - mlgelm : RT @MediasetTgcom24: Covid, principe William positivo ad aprile ma lo tenne nascosto #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus principe

Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...Impegni ridotto all'osso, fisioterapia per mantenere il corpo tonico, vita rilassata: così il marito della regina Elisabetta II si tiene in forma in vista del centenario del prossimo giugno. Perché, c ...