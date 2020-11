Coronavirus, il nuovo Dpcm è un mistero: filtrano poche indiscrezioni (Di lunedì 2 novembre 2020) Foto FacebookÈ ancora un mistero il nuovo Dpcm che verrà varato oggi dal governo, poche le indiscrezioni che filtrano all’esterno. Ecco tutte le ipotesi in ballo Le indiscrezioni sul nuovo Dpcm Sono varie le misure che verranno inserite nel nuovo decreto. La proposta che in queste ore sta tenendo banco è quella di limitare gli spostamenti alle persone che hanno più di 70 anni. Persone considerate più fragili in caso di contagio. Hanno suscitato una forte polemica le parole del governatore della Liguria Giovanni Toti. “La maggior parte dei pazienti gravi e dei morti che piangiamo ogni giorno, è composta da persone al di sopra dei 75 anni. Gli anziani sono quelli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Foto FacebookÈ ancora unilche verrà varato oggi dal governo,lecheall’esterno. Ecco tutte le ipotesi in ballo LesulSono varie le misure che verranno inserite neldecreto. La proposta che in queste ore sta tenendo banco è quella di limitare gli spostamenti alle persone che hanno più di 70 anni. Persone considerate più fragili in caso di contagio. Hanno suscitato una forte polemica le parole del governatore della Liguria Giovanni Toti. “La maggior parte dei pazienti gravi e dei morti che piangiamo ogni giorno, è composta da persone al di sopra dei 75 anni. Gli anziani sono quelli ...

