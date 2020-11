Coronavirus: il Ministro della Salute brasiliano ricoverato in ospedale (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

RaiNews : 'La situazione dell'Italia è ancora difficilissima', dice Speranza. 'C'è troppa gente in giro' e 'negli ospedali c'… - filippo46c : - chiusi anche i musei Per le misure regionali (che saranno applicate con ordinanze del Ministro della Salute) ci… - Carolin12196021 : @myrtamerlino Roberto Speranza, il libro che imbarazza il ministro: così Palazzo Chigi ha sfruttato la pandemia - I… - Epistemide : dicono @robersperanza stia guadagnando dei consensi X me ministro della salute che non sapeva nemmeno cosa fossero… - Dottorchini : A causa del drastico aumento dei contagi da coronavirus, numerosi ospedali della Germania rischiano il collasso. A… -