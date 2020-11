Coronavirus | il direttore generale dell’Oms | “Sono in autoisolamento ma sto bene | rispettate la quarantena”

MediasetTgcom24 : Coronavirus, il direttore generale dell'Oms in quarantena #CORONAVIRUS - La7tv : #ottoemezzo Il Direttore de La Stampa @MassimGiannini e la 'lezione' imparata con il #Coronavirus: 'Migliaia di ope… - infotemporeale : Coronavirus, Uil Fp al direttore generale Asl Latina: “Assumere nuovo personale sanitario” - GiovanniMario12 : RT @vaticannews_it: #25ottobre #Nelmondo Direttore @UCSCEI Nuovo #Dpcm lascia invariato Protocollo su celebrazioni @agensir #COREA 15a edi… - GiovanniMario12 : RT @vaticannews_it: #17ottobre Il #coronavirus tocca anche Casa Santa Marta. E' stato il direttore della Sala Stampa vaticana a riferire di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus direttore

In piazza della Repubblica hanno protestato studenti, ristoratori, gestori di bar e palestre al fianco delle mamme contrarie ai tamponi per i bambini ...emmanuel macron annuncia il secondo lockdown 1 – CORONAVIRUS, IN FRANCIA OLTRE 52MILA CASI E 416 MORTI IN 24 ORE (LaPresse) - La Francia ha registrato un nuovo record di casi giornalieri di Covid-19.