Coronavirus | il bollettino del 2 novembre

Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 22.253, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 731.588. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 18.383 unità, quindi al momento risultano positive 396.512 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.022, con un incremento di 83 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 19.840, ovvero 938 in più rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 374.650. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 233 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 39.059. Da ieri si registrano anche 3.637 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite ...

