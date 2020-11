Coronavirus, il bollettino del 2 novembre: casi in calo ma meno tamponi in Italia. In Sicilia +1.024 e 18 decessi (Di lunedì 2 novembre 2020) In calo la crescita epidemica in Italia, anche a causa dell’"effetto weekend" e la relativa riduzione dei tamponi processati. Sono 22.253 i nuovi casi oggi contro i 29.907 di ieri, ma con quasi 50mila... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 2 novembre 2020) Inla crescita epidemica in, anche a causa dell’"effetto weekend" e la relativa riduzione deiprocessati. Sono 22.253 i nuovioggi contro i 29.907 di ieri, ma con quasi 50mila...

Corriere : In Italia calano i nuovi casi: sono 22.253 (ma con circa 135 mila tamponi). I morti 233 Bollettino - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti - SkyTG24 : Bollettino #coronavirus, nelle ultime 24 ore calano contagi e tamponi. I dati: - FabiParraguezM : RT @Corriere: In Italia calano i nuovi casi: sono 22.253 (ma con circa 135 mila tamponi). I morti 233 Bollettino - Avvenire_Nei : #coronavirus 22.253 nuovi contagi (in calo ma con meno tamponi), 233 morti -