Coronavirus, il bollettino: 22.253 nuovi casi, 233 deceduti (Di lunedì 2 novembre 2020) Redazione Il bollettino del ministero della Salute registrano 22.253 nuovi contagi a fronte di 135.731 tamponi. I decessi sono 233. Le terapie intensive aumentano di 83 unità (in totale sono 2.022) mentre i ricoveri in regime ordinario sono 938 in più (in totale 19.840). Rimane stabile al livello massimo raggiunto domenica il rapporto positivi-tamponi: nelle ultime 24 … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 2 novembre 2020) Redazione Ildel ministero della Salute registrano 22.253contagi a fronte di 135.731 tamponi. I decessi sono 233. Le terapie intensive aumentano di 83 unità (in totale sono 2.022) mentre i ricoveri in regime ordinario sono 938 in più (in totale 19.840). Rimane stabile al livello massimo raggiunto domenica il rapporto positivi-tamponi: nelle ultime 24 … Impronta Unika.

Corriere : In Italia calano i nuovi casi: sono 22.253 (ma con circa 135 mila tamponi). I morti 233 Bollettino - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti - SkyTG24 : Bollettino #coronavirus, nelle ultime 24 ore calano contagi e tamponi. I dati: - zazoomblog : Coronavirus il bollettino del 2 novembre: casi in calo ma meno tamponi in Italia. In Sicilia +1.024 e 18 decessi -… - marinacor91 : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, bollettino del 2 novembre: 22.253 nuovi casi su 135.731 tamponi -