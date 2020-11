Coronavirus, i medici: “Purtroppo la soluzione all’aumento dei contagi sarà il lockdown” (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA – Dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri arriva un grido di allarme al governo per invertire la rotta: per trovare medici anestesisti e rianimatori vanno sbloccate le graduatorie e aumentate le borse di studio per immetterli nei reparti delle terapie intensive. Aumenta la preoccupazione per la curva “esponenziale” dei contagi e la soluzione lockdown appare sempre più probabile. A dirlo all’Agenzia Dire è il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli. Leggi su dire (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA – Dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri arriva un grido di allarme al governo per invertire la rotta: per trovare medici anestesisti e rianimatori vanno sbloccate le graduatorie e aumentate le borse di studio per immetterli nei reparti delle terapie intensive. Aumenta la preoccupazione per la curva “esponenziale” dei contagi e la soluzione lockdown appare sempre più probabile. A dirlo all’Agenzia Dire è il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli.

La ricerca in questione ha valutato l’impatto della supplementazione della glicoproteina lattoferrina, in una formulazione liposomiale, in pazienti Covid 19 paucisintomatici ed asintomatici, ...

Difesa: ancora in campo per la lotta al Covid-19

Sono 453 medici e 868 infermieri delle Forze armate impiegati nell'emergenza sanitaria in tutto il territorio nazionale in concorso al ...

