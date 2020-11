Coronavirus | Geriatri SIGG | “Lockdown solo per gli anziani soluzione inaccettabile | si muore anche a casa”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Geriatri

Meteo Web

02 NOV - “Non si deve scaricare sul personale sanitario come in un imbuto il carico di pesanti responsabilità e disagi”. Lo afferma l’Anaao Veneto in una nota in cui esprime “profonda preoccupazione” ...A evidenziarlo sono i geriatri, dopo l'annuncio di un eventuale lockdown selettivo ... condizionano una maggiore vulnerabilità al Covid-19. Non pochi anziani godono di salute invidiabile, così come ...