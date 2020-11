Coronavirus | Foti Fdi | ' governo accolga tutte nostre proposte per Italia'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Presidente batta un colpo,le, non per noi, per l'". Lo ha affermato Tommaso, di Fratelli d', intervenendo alla Camera nella dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Non vogliamo scegliere -ha aggiunto- tra morti di salute e morti di economia. Non ci sono attività e persone sacrificabili, serve andare incontro alle persone che stanno perdendo la speranza nel futuro".