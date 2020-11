Coronavirus | folla in strada a Lecce Lo sfogo sui social del sindaco | “Così non va”

Leggi su dire

(Di lunedì 2 novembre 2020) BARI – È amaro lo sfogo affidato ai social del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini che al suo "così non va" allega una foto di via Trinchese, strada del centro cittadino affollata ieri pomeriggio come se l'epidemia da coronavirus non esistesse. "Evitare i contatti sociali non necessari e le occasioni di svago in centro è un preciso dovere civico di tutti noi. Indipendentemente se espressamente previsto dalle normative vigenti. Ce lo stanno raccomandando da settimane medici e scienziati – scrive – Chi sceglie di ignorare questi appelli uscendo a passeggiare come se niente fosse, è un irresponsabile. Chi si ribella ai controlli dei vigili, come è avvenuto con un gruppo di persone che rifiutava di indossare la mascherina, deve essere sanzionato, come è avvenuto". Per il primo cittadino "è evidente che nessun controllo può funzionare senza la collaborazione dei cittadini e di quanti hanno scelto di passeggiare a Lecce come se non ci trovassimo nel pieno di una pandemia. Gli assembramenti sono una sconfitta per tutti". Salvemini annuncia che "nel prossimo Comitato per l'ordine e la sicurezza con Prefettura, forze dell'ordine e Asl torneò a chiedere ogni sforzo per proteggere la nostra città dagli irresponsabili. Con il covid non si scherza. È ora che tutti lo comprendano, prima che sia tardi".