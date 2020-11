Coronavirus, ecco quali sono le zone in Italia che rischiano le restrizioni più severe (Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Con il nuovo Dpcm alle porte, il governo vuole cercare di arginare la crescita dei contagi da Covid 19 con restrizioni mirate nelle zone considerate più a rischio. Ma quali sono i criteri per definire le cosiddette “zone rosse” e quali territori potrebbero essere nell’elenco preso in considerazione dal governo per le misure più rigide da stabilire? Le variabili sono diverse. Una è il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità, secondo cui quattro regioni e una provincia autonoma hanno raggiunto, nella settimana tra il 19 e il 25 ottobre, lo stadio più grave, lo Scenario 4, quello ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 novembre 2020)ine nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Con il nuovo Dpcm alle porte, il governo vuole cercare di arginare la crescita dei contagi da Covid 19 conmirate nelleconsiderate più a rischio. Mai criteri per definire le cosiddette “rosse” eterritori potrebbero essere nell’elenco preso in considerazione dal governo per le misure più rigide da stabilire? Le variabilidiverse. Una è il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità, secondo cui quattro regioni e una provincia autonoma hanno raggiunto, nella settimana tra il 19 e il 25 ottobre, lo stadio più grave, lo Scenario 4, quello ...

