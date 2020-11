Coronavirus: ecco gli stadi e i paesi che accolgono ancora il pubblico (Di lunedì 2 novembre 2020) In tempo di Covid 19, vedere i tifosi negli stadi di calcio è diventata una vera impresa. Tutto chiuso e la seconda ondata ha impedito anche ai mille a partita di assistere alle gare. Eppure in giro per il mondo ancora ci sono stadi che accolgono i tifosi. E' stata fatta una mappa aggiornata da LTT Sports che tiene conto anche della percentuale di spettatori. Nello stesso paese ci sono stadi aperti e stadi chiusi come in Russia. Mosca sbarrata ma lo Zenit San Pietroburgo, a 700 km in linea d'aria dalla capitale, può ospitare poco più di 20.000 spettatori a partita, ovvero 30% della capienza del suo stadio, la Gazprom Arena (68.130 posti). Va ricordato che la presenza di spettatori è autorizzata dalla UEFA in Champions League ed Europa ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 2 novembre 2020) In tempo di Covid 19, vedere i tifosi neglidi calcio è diventata una vera impresa. Tutto chiuso e la seconda ondata ha impedito anche ai mille a partita di assistere alle gare. Eppure in giro per il mondoci sonochei tifosi. E' stata fatta una mappa aggiornata da LTT Sports che tiene conto anche della percentuale di spettatori. Nello stesso paese ci sonoaperti echiusi come in Russia. Mosca sbarrata ma lo Zenit San Pietroburgo, a 700 km in linea d'aria dalla capitale, può ospitare poco più di 20.000 spettatori a partita, ovvero 30% della capienza del suoo, la Gazprom Arena (68.130 posti). Va ricordato che la presenza di spettatori è autorizzata dalla UEFA in Champions League ed Europa ...

L'allarme scatta quando l'Rt supera l'1,5. Dove si attesta il Veneto? E' a un passo dalle Regioni attenzionate sul fronte dell'indice di contagio secondo l'ultimo report dell'Istituto superiore di san ...

ROMA — Ecco il consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute sui contagi da Covid-19 in Italia. I nuovi casi di positività al Coronavirus nel paese sono 22.253 sulla base di 135.731 tamponi.

